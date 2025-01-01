قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها الكائن في محلة البراجنة ولم تَعُد

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر لين حسين فاضل (من مواليد عام 2007، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة برج البراجنة / شارع طلعة ثانوية البنات/ بناية زعيتر حوالَي السّاعة 21،00 من تاريخ 30-12-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات
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