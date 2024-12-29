شكرا لقرائتكم خبر عن "جرارين السواقى" و"مصنع الملابس الجاهزة" يحصدان جوائز الدورة الـ40 للمهرجان العربى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان المسرح العربي خلال حفل ختام دورته الأربعين دورة الدكتورة سميرة محسن، جوائز مسابقة العروض والتي تشكلت لجنة تحكيمها من المخرج الكبير عصام السيد، المخرج خيري سالم، الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرج عمرو عابدين، الدكتورة هنادي عبد الخالق، مهندس الديكور حازم شبل، الدكتورة ياسمين عبد الحسيب.

أولاً جوائز الدراماتورج، حصل على أفضل دراماتورج محمد عادل عن عرض "جرارين السواقي"، وحصل على أفضل ديكور مركز ثاني سعد الدين علي عن عرض "خالتي صفية والدير"، مركز أول حصل عليه أصالة سامي عن عرض "مصنع الملابس الجاهزة" وحصل على أفضل أزياء أميرة صابر عن عرض "جرارين السواقي" وجائزة أفضل إضاءة حصل عليها إبراهيم حسن عن عرض "مصنع الملابس الجاهزة".

وحصل على أفضل موسيقى مناصفة بين محمد علام عن عرض "جرارين السواقي" ومحمد تامر عن عرض "لسه فاكر"، أما جوائز التمثيل فقد حصل على شهادات تميز روان السيد عن عرض "مصنع الملابس الجاهزة "وسهيلة الأنور" ومركز ثالث حصلت عليا علياء هاشم عن عرض "خالتي صفية والدير"، وحصل على المركز الثاني مناصفة بين نيللي الشرقاوي وياسمين عمر، وحصل على المركز الأول نادين حسام.

أما جوائز التمثيل رجال فقد حصل على شهادات تميز أمير عبد الواحد عن مسرحية "أفضل عرض"، وعبد الله أشرف عن عرض "تربيزة سفرة" وحصل على المركز الثالث لؤي سامي عن عرض "جرارين السواقي"، وحصل على المركز الثاني محمود بكر عن عرض" ضيق تنفس" وحصل على المركز الأول مناصفة بين محمد تامر عن عرض "لسه فاكر" ومصطفى رأفت عن عرض "جرارين السواقي".

وحصل على أفضل مخرج حصل على المركز الثالث أحمد مخيمر عن عرض "خالتي صفية والدير" والمركز الثاني حصل عليه محمود عبد الواحد عن عرض "مصنع الملابس الجاهزة"، وحصل على المركز الأول زياد هاني عن عرض"جرارين السواقي"، وحصل على أفضل عرض ثالث "خالتي صفية والدير" وأفضل عرض ثاني حصل عليه "مصنع الملابس الجاهزة"، وجائزة أفضل عرض أول حصل عليه "جرارين السواقي".



جرارين السواقي ومصنع الملابس الجاهزة يحصدون جوائز الدورة الأربعين للمهرجان العربي



جرارين السواقي ومصنع الملابس الجاهزة يحصدون جوائز الدورة الأربعين للمهرجان العربي