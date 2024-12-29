الهيئة الوطنية للإعلام تهدى درع الهيئة لسميرة محسن فى ختام المهرجان العربى

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أعلن المخرج عمرو عابدين خلال حفل ختام الدورة الأربعين لمهرجان المسرح العربي الذي يقيمه المعهد العالي للفنون المسرحية، عن إهداء درع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني للفنانة الدكتورة سميرة محسن.

ومن جانبها قالت الدكتورة سميرة محسن: أشعر كأنني صغرت أربعين عاما، فأنا عملت بالتلفزيون منذ أربعون عاما والذي يسعدني الأن أن الأماكن التي أعطتها حباً حقيقيا اليوم يقدروني.

وقد شاركت بالدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربى، دورة الفنانة القديرة سميرة محسن، والذى يقيمه المعهد العالى للفنون المسرحية تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوى، والتابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 9 عروض مسرحية من إخراج طلاب المعهد، هي: عرض "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق.

وعرض "لسه فاكر" إخراج محمد عصام، وعرض" مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، وعرض" أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، وعرض" هيسخطوك يا قرد" إخراج أحلام الرفاعي، وعرض "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، وعرض" ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبده، وعرض" جرارين السواقي"، إخراج زياد هاني، وعرض "الرحلة" إخراج يوسف رزق.



الهيئة الوطنية للإعلام تهدي درع الهيئة لسميرة محسن في ختام المهرجان العربي



الهيئة الوطنية للإعلام تهدي درع الهيئة لسميرة محسن في ختام المهرجان العربي