شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية روحانية لفرقة الإنشاد بمعهد الموسيقى العربية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية روحانية لفرقة الإنشاد الدينى فى الثامنة مساء غدٍ الأحد 29 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج نخبة من الأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية إعداد وتحفيظ مصطفى النجدى منها أسماء وصفات الرسول، اللهم صلي علي المحبوب، نبينا الأمين، من راح الحب، النبي ذاك الإمام، يا ناصر الإسلام، لأجل النبي، أروي لي، يارب صلي علي نبينا، يا رسول الله أجرنا، يا أيها النبي، عليك سلام الله، البردة الشريفة وأسماء الله الحسني.. أداء المنشدين محمد حسين، بلال مختار، محمد نشأت، إبراهيم فاروق، محمد بحيري، محمد الجزار، أشرف زيدان، حسام صالح.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.