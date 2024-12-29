شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية آمون ستار من داخل مقبرة أهرامات الجيزة للترويج للسياحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطرية الأمريكية أمون ستار، عضو لجنة تحكيم جائزة "الجرامى" العالمية، على زيارة أهرامات الجيزة وبالتحديد مقبرة الهرم الكبير، لمواصلة حملتها الجديدة لدعم وترويج السياحة المصرية، والتقطت المطربة التي انتقلت للعيش في مصر صورا من داخل المقبرة الخاصة بالهرم الكبير، لبدء حملة جديدة لجذب عدد أكبر من السياح لزيارة مصر من خلال جولاتها الموسيقية في جميع انحاء العالم.



المطربة الأمريكية آمون ستار في منطقة الاهرامات



آمون ستار وجدران مقبرة الاهرامات



آمون ستار داخل مقبرة الهرم الكبير



المطربة الأمريكية آمون ستار داخل مقبرة الاهرامات



المطربة الأمريكية آمون ستار

وطرحت المطربة الأمريكية آمون ستار، مؤخراً أحدث أغانيها وهو كليب جديد قامت بتصويره في شوارع مدينة لندن الإنجليزية وبالتحديد في String Fellows وهي المنطقة الشهيرة للأيقونة العالمية مارلين مونرو، وظهرت "آمون" في كواليس الكليب الجديد وهي تقدم الاغنية بشكل مختلف، حيث اعتادت التصوير داخل المناطق الاثرية المصرية وتقديمها للحضارة الفرعونية في كل أغانيها وجلساتها التصويرية.

الكليب الجديد للمطربة الامريكية آمون ستار، من إخراج "داني"، الذي له بصمة كبيرة في عالم اخراج الكليبات الموسيقية، ويشمل الكليب حركات ورقصات مختلفة على اشكال متنوعة من الموسيقي التي دمجتها آمون في الأغنية الجديدة.

وكانت قد كشفت المغنية العالمية أمون ستار فى حوارها التليفزيونى مع الخليج 365 أنها تحب أكل الكشرى والقنبلة والحلويات الشرقية مثل البسبوسة والكنافة، وأنها تعلمت عمل المحشى بكل أنواعه خاصة الكرنب، كما أنها تقوم بعمل الأكل بشكل شبه يومى لأصحابها فى شهر رمضان.

وانفرد تليفزيون ”الخليج 365” بحوار حصرى مع المطربة العالمية أمون ستار عضو لجنة تحكيم جائزة "الجرامى" العالمية، وكشفت خلال اللقاء عددا من التفاصيل المهمة حول تفاصيل حبها للحضارة المصرية القديمة وسر حبها لمصر والبقاء فيها.

وتتحدث المطربة العالمية أمون ستار عضو لجنة تحكيم جائزة "الجرامى" العالمية، خلال اللقاء الذى قدمته لميس محمد وأعده رامى نوار، عن تفاصيل ألبومها الجديد الذى تعمل عليه خلال الفترة الحالية، والحفلات الغنائية التى تجهز لها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت المطربة الأمريكية أمون ستار، شاركت فى تجربة فرعونية جديدة ضمن حملتها للترويج للآثار المصرية القديمة، حيث ظهرت داخل هرم أوناس فى منطقة سقارة وتأتى تلك الزيارة ضمن حملتها المستمرة فى الترويج والكشف عن الآثار الفرعونية المصرية وإظهارها للخارج.