شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات برلمانية باجتماع الأمانة العامة للصحة النفسية و"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، رىيس اللجنة، ملف دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسي.

كما ناقشت اللجنة، دور الإعلام في دمج المتعافين من الأمراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بحضور المستشار ياسر المعبدي - الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والمستشارة ريم هندي - الأمانة العامة للمجلس.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بعقد اجتماع مع الأمانة العامة للصحة النفسية والجهات المعنية بهذا الشأن والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.