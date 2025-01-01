أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أننا "نعترف بأن المقاومة تعرضت لبعض الضربات لكن العدو لم يحقق أهدافه"، مشدداً على أن "العدو لم يستطع القضاء على حماس وحزب الله والمقاومة مستمرة وستعوض الضربات التي تلقتها".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: العدو لم يستطع القضاء على حماس وحزب الله والمقاومة مستمرة وستعوض الضربات التي تلقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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