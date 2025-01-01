أكدت شبكة إي بي سي الأميركية، أن "منفذ هجوم نيو أورليانز قتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ولا معلومات عن هويته حتى الآن".
ونقلت شبكة إن بي سي عن مسؤول فيدرالي لإنفاذ القانون، قوله إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق بحادثة نيو أورليانز كعمل إرهابي محتمل".
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة نيو أورليانز، عن مقتل 10 أشخاص في حادث الدهس وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، كما كشفت عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.
وشددت الشرطة على أن "حادث الدهس وإطلاق النار معقد وخطير وليس عرضيا".
بدوره، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، "إننا نطلب من الجميع الابتعاد عن موقع التحقيق في حادث الدهس حتى نكتشف ما يجري".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام أميركي: مُنفذ هجوم نيو أورليانز قُتل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يٌحقق بالحادثة كعمل إرهابي محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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