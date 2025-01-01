البيت الأبيض: تم إطلاع بايدن على تفاصيل الحادث المميت في نيو أورليانز

أعلن البيت الأبيض، انه "تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على تفاصيل الحادث المميت في نيو أورليانز".

وكانت قد اعتبرت عمدة مدينة نيو أورليانز الأميركية لاتويا كانترل، أن "مدينتنا تأثرت بهجوم إرهابي والتحقيق لا يزال جاريا".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة نيو أورليانز، عن مقتل 10 أشخاص في حادث الدهس وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، كما كشفت عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.

وشددت الشرطة على أن "حادث الدهس وإطلاق النار معقد وخطير وليس عرضيا".

بدوره، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، "إننا نطلب من الجميع الابتعاد عن موقع التحقيق في حادث الدهس حتى نكتشف ما يجري".