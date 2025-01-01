واس عن الداخلية السعودية: تنفيذ حكم الاعدام بحق 6 إيرانيين لادانتهم بتهريب المخدرات

أعلنت السلطات السعودية إعدام 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات إلى السعودية، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أنّ ستة إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، وتابعت "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية" دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.