تبنى الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية سرية في مركز بحوث علمية عسكرية في مصياف بسوريا في أيلول الماضي، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية وأوضحت أن "هدف العملية كان تدمير منشأة تحت الأرض حيث كانت القوات الإيرانية تصنع صواريخ دقيقة لحزب الله". وذكر الجيش أن قوات كوماندوز، من وحدة "شَلْداغ" والوحدة 669 التابعة لسلاح الجو، نفذت العملية العسكرية السرية. وأضاف أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية نُقلت بمروحيات، التي هبطت في الأراضي السورية، وأنزلت قوات "شلداغ"، وأن هذه القوات دمرت وفجرت المركز العسكري السوري، "الذي تصنع فيه أسلحة متطورة ودقيقة للإيرانيين".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: الجيش يتبنى تنفيذ عملية بأيلول لتدمير منشأة في سوريا كان يُصنّع فيها صواريخ دقيقة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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