وهاب: الدرزي سلاحه قبل طعامه وهذا له علاقة بالتحديات التاريخية وغريزة البقاء

أشار رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له أن "سلاح الدروز عمره مئات السنين إختبره الأتراك وابراهيم باشا والفرنسيون"، معتبرا ان "الدرزي سلاحه قبل طعامه وهذا له علاقة بالتحديات التاريخية وغريزة البقاء".
واضاف :"من يعتدي عليهم لم يواجه إلا الفشل والتاريخ شاهد عما فعله الشيخ إبراهيم الهجري بباشا مصر وهم بالمناسبة لا يعتدون".
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