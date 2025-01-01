الجيش الأردني أعلن مقتل عدد من المهربين حاولوا اجتياز الحدود من سوريا

أعلن الجيش الأردني، مقتل عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب من جانب الأراضي السورية إلى الأردن. واكدت القوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم"، مشددة على انها"ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه".

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