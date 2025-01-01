الشيخ حكمت الهجري: نتعاون مع الإدارة السورية الجديدة بكل مصداقية

أشار شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى "أننا نتعاون مع الإدارة السورية الجديدة بكل مصداقية".

وأوضح أن إعادة رتل الأمن العام أمس في السويداء سببها عدم التنسيق المسبق.

في 29 كانون الأول ماضي، زار وفد من الحكومة الانتقالية السورية برئاسة وزير العدل شادي الويسي، شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز في ​السويداء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا.

وجاءت هذه الزيارة في ظل مطالبات بإشراك جميع المكونات من كل أطياف الشعب السوري في عملية صياغة الدستور الجديد بعد سقوط النظام السوري السابق.