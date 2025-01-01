شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تتصدى لإشكالية إغفال المحكمة عن طلبات الطلبات.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتقاضين.. النقض تتصدى لإشكاليات إغفال المحكمة عن الطلبات"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يتصدى لإشكاليات إغفال المحكمة عن طلبات الدفاع، ما يؤدى إلى الإضرار بالمتقاضين، رسخت فيه لمبدأ قضائى لتدارك الأمر قالت فيه: " الطلب الذي تغفله المحكمة سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه طبقا للمادة 193 من قانون مرافعات"، وذلك في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 20780، 21119 لسنة 92 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله معلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه، إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة ومن ثم يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع عن الطلب المغفل وليس لها أن تتصدى للفصل في موضوع هذا الطلب لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجتي التقاضي مما يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام.

الخلاصة:

الحكم يتصدى لإشكاليات إغفال المحكمة عن الطلبات، أو بمعنى أدق حكم يضع حلول تصحيح نسيان القاضي للفصل في أي من طلباتك في صحيفة دعواك أو استئنافك، حيث وضع الحلول فى 4 مبادئ حول (طلبات الإغفال)، وقالت:



-بقاء الطلب الذي تغفله المحكمة أمامها.

-السبيل إلي الفصل فيه هو الرجوع إلي نفس المحكمة لنظره .

-عدم جواز الطعن في الحكم بالإستئناف لإغفاله في الطلب .

- عدم قبول الاستئناف إلا عن الطلبات التي فصل فيها.



معني ذلك أنه يجب أن تتنبه أن:



-السبيل الي تصحيح نسيان القاضي للفصل في أي من طلباتك في صحيفة دعواك أو استئنافك، هو تقديم طلب إغفال لنفس القاضي أو الدائرة وليس الطعن علي الحكم .

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتقاضين.. النقض تتصدى لإشكاليات إغفال المحكمة عن الطلبات: الطلب الذي تغفله المحكمة سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه.. والمادة 193 من قانون مرافعات تحسم النزاع.. والحيثيات: لتستدرك ما فاتها الفصل فيه

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