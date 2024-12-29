شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تستدعى رئيس الإصلاح الزراعى لبحث ملف مزراع الدواجن المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن تحويل مزارع الدواجن المغلقة والملاصقة للكتل السكنية في المدن والقرى إلى مشروعات متوسطة وصغيرة لإتاحة فرص عمل للشباب، وطلب من النائبة منى عمر، بشأن عدم توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في مشاريع الإنتاج الداجنى فضلاً عن تدنى إنتاجية مزارعها لإنتاج بيض المائدة والدواجن بمحافظة الاسكندرية.

واستعرض النائب جمال فؤاد طلب الإحاطة قائلا: "إغلاق المئات من مزارع الدواجن نتيجة زحف الكتل السكنية عليها وافتقادها لشروط الترخيص الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فضلاً عن عدم استغلالها في أي أنشطة صناعية أخرى توفر فرص عمل للشباب بالقرى".

وتابع فؤاد:" عدم تبني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أي برامج تستهدف تنمية مزارعها ودراسة أحوال كل مزرعة على حدا وإمكانية التوسع فيهم وزيادة الإنتاجية".

وعقب طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنى، قائلا:" صدور قرارين وزاريين يسمحا بتعديل نشاط مزارع الدواجن المغلقة إلى أنشطة أخرى تخدم الإنتاج الزراعى وقد استفاد ملاك نحو 238 مزرعة بتغيير نوع النشاط".

وتابع :" تم استيراد جدود وأمهات تسمين وبياض بزيادة كبيرة عن العام الماضى مما يزيد من الإنتاجية من الدواجن والبيض، وأن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وزارة خدمية وليست إنتاجية ويقتصر دورها على ترخيص المزراع وتقديم الخدمات الفنية والارشادية للأنشطة الزراعية".

وأوصت اللجنة استكمال مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة في اجتماع مقبل بحضور رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.