شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار غاز الميثان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، اليوم، إشعاراً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية ) بتعديل أسعار غاز الميثان كلقيم لمنتجات الشركة وذلك ابتداءً من 01/01/2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج.
علماً بأن الأثر المالي لهذه الزيادة سيكون حوالي 2.2% من إجمالي التكاليف السنوية. علماً بان الأثر المالي للتعديل المذكور سيظهر إعتباراً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م. .
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج.
علماً بأن الأثر المالي لهذه الزيادة سيكون حوالي 2.2% من إجمالي التكاليف السنوية. علماً بان الأثر المالي للتعديل المذكور سيظهر إعتباراً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م. .
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.