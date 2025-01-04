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جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى الترم الأول 2025 فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

السبت، 04 يناير 2025 09:38 ص

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الثاني الإعدادي، وذلك مع قرب انطلاقها لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف المرحلة الإعدادية، على النحو الآتي: الصف الأول الإعدادى من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025، والصف الثانى الإعدادى من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025، والصف الثالث الإعداد من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

وأخطرت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة المدارس بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، كما نشرتها على صفحاتها الرسمية على "فيس بوك"، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وفيما يلى جدول امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية.

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وتواصل المديريات والإدارات التعليمية استعداداتها لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، إذ أكدت المديريات التعليمية على أن أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول تتضمن جميع جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول، بحيث تشمل الموضوعات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب بالترم الأول ومن ثم يجب على الطلاب التركيز على جميع جزئيات المقرر الدراسى للترم الأول دون حذف أي موضوعات.

وحددت المديريات التعليمية ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات، ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو القيام بأى أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات لأن هذه الأفعال تحرم الطالب من النجاح فى المادة ومواد أخرى فى حال استخدام التليفون فى الغش أو تصوير الأسئلة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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