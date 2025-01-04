شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لتلاميذ ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، إذ تنطلق الخميس 9 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024-2025 للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.