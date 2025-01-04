أكد رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيعدور ليبرمان انه "يجب ألا تستجدي العائلات الثكلى العدالة"، معتبرا ان "لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الاول واجب أخلاقي ووطني".

كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان: يجب ألا تستجدي العائلات الثكلى العدالة ولجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الاول واجب أخلاقي ووطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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