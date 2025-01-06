شكرا لمتابعة خبر عن معلم من صبيا يستغل فناء منزله ليحوله إلى بيئة بحرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استغل معلم من صبيا، يدعى يحيى السيد، فناء منزله وحوله إلى بيئة بحرية ساحرة، مما أضاف لمسة جمالية للمكان.

وكشف “السيد” خلال لقاء صحفي مع قناة العربية: أن الفكرة بدأت بعد تجمع مياه الأمطار في فناء المنزل، حيث حاول صنع أشكال من التراب لكن لم تنجح الفكرة، ثم أضاف لها الأسمنت حتى ظبطت.

وأضاف: بدأت الفكرة تتطور شيئاً فشيئاً، حتى بدأت في تشكيل مجسمات حيوانات بحرية، وأول شئ نجح معي هو مجسم التمساح.

وتابع: أي شيء أرغب في صنعه، أبدأ بالتراب، ثم أضع عليه طبقة من الأسمنت حتى يجف، ثم أبدأ بتلوينه .