شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: حي البساتين بجدة يسجل أعلى كمية هطول أمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن حصيلة الأمطار حتى الآن؛ حي البساتين في جدة يسجل أعلى كمية بـ 38 ملم، والمنطقة المركزية بالمسجد النبوي 36 ملم.

‎وأضاف القحطاني خلال حسابه الرسمي على موقع “إكس”، اليوم الاثنين، أن الحالة المطرية لازالت مستمرة على مناطق المملكة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة من الجهات المختصة

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع بتوخي الحذر واتباع الإرشادات العامة والحرص على البقاء في أماكن آمنة عند هطول الأمطار بكميات مابين متوسطة إلى غزيرة .