شكرا لمتابعة خبر عن سيول قوية تدخل أحياء شمال جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد محافظة جدة هطول أمطار غزيرة شملت مختلف الأحياء والمناطق، مع تزايد ملحوظ في غزارة الأمطار، مما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الشوارع والميادين.

ودخلت سيول قوية إلى أحياء شمال جدة التي غطت المياه شوارعها؛ حيث أظهر ذلك مقطع فيديو.

ودعا المركز الوطني للأرصاد، جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والتي قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وصواعق.