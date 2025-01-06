شكرا لمتابعة خبر عن فرحة الأطفال ولعبهم تحت المطر بساحات المسجد النبوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استمتع زوار المسجد النبوي من الأطفال اليوم الاثنين بالأجواء الماطرة، وانطلق بعضهم للعب والمرح تحت الأمطار في ساحات المسجد، فيما قام آخرون بالتزحلق على المياه كنوع من الترفيه.

وشاهد الزوار سماء الحرم في مشهد مذهل، وتعالت معه أصوات الرعد القوية بسبب المطر الذي شهدته المدينة.

يُذكر أن الدفاع المدني قد نوّه بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الأجواء الغير مستقرة والإبتعاد عن تجمع المياه والأمطار.