شكرا لمتابعة خبر عن اغتسال الكعبة المشرفة بالأمطار وسط كثافة الزوار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏شهدت الكعبة المشرفة هطول أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، وسط كثافة من الزوار والمعتمرين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.