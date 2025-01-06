شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يطالب المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بسبب الأمطار الغزيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين، عن تنويهاً للمسافرين يدعوهم إلى التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكّد من مواعيد الرحلات، وذلك نظراً للحالة المطرية التي تشهدها مدينة جدة حالياً.

وأكد المطار أن الأمطار قد تؤدي إلى تأخيرٍ في بعض الرحلات الجوية، داعياً المسافرين إلى ضرورة متابعة مستجدات الطقس، وجدولة رحلاتهم بالتنسيق مع الناقل الجوي قبل التوجّه إلى المطار.

وجدير بالذكر، أن مدينة جدة تشهد الآن أمطاراً غزيرة على مختلف أرجاء المحافظة.