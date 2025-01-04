التعليم العالي: غلق كيان وهمى بالفيوم وإجراءات قانونية لعدم عودة النشاط

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القاهرة - سامية سيد -غلق المُنشأة المسماة "أكاديمية أكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة

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جهود حثيثة من التعليم العالى لإغلاق الكيانات الوهمية وتكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة القادمة

* التعليم العالى تطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، ومراجعة القوائم المُعتمدة لمؤسسات التعليم العالي

* تكثيف الرصد الإعلامى للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية أكسفورد للاستشارات والدراسات المتخصصة" والكائنة فى ( المسلة - العبودى - شارع مسجد الغرباء - برج عابدين الدور الأول علوى - محافظة الفيوم"، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والمعاهد والجامعات للعام الدراسى 2025 فى الإعلام والتثقيف والخدمات الصحية (تمريض - تحاليل – أشعة – أبحاث – صحافة وإعلام – تنمية بشرية – صحة نفسية – إدارة أعمال )، وأن مدة الدراسة عامين، وتزعم منح شهادة معتمدة وتغيير المسمى الوظيفى فى البطاقة وشهادة خبرة معتمدة وموثقة من أماكن التدريب.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك بناءً على التقرير المُقدَّم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامى ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المُتحدث الرسمى أن هذه الخُطوة تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، وكذاك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk