افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "رصد دورية مؤللة للجيش الاسرائيلي تتقدّم من العديسة باتجاه الطيبة وتنفذ تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة في ظل تحليق للمسيّرات على علو منخفض". وفجر اليوم، قام العدو من أماكن تقدمه داخل بلدة مارون الراس بتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه مدينة بنت جبيل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة اسرائيلية تقدمت من العديسة باتجاه الطيبة ونفذت تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة في ظل تحليق للمسيّرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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