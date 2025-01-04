شكرا لقرائتكم خبر عن علشان خدمتك.. مستندات هتحتاجها لتوثيق عقد بيع شقة بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالسبت، 04 يناير 2025 10:00 ص
حددت مصلحة الشهر العقارى، الأوراق والمستندات المطلوب لشهر عقد بيع شقة أو وحدة من وحدات أى عقار، للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لدى الجهة المنفذة للطلب، بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى.وتتضمن المستندات المطلوبة:
1- العقد المسجل سند الملكية أو سند ملكية مقبول وفق المادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقارى.
2- كشف رسمى جرد حالى.
3- اقرار أول تعامل صادر من المالك أو الملاك ببيان حصة كل وحدة فى الأرض والأجزاء المشتركة.
4- ترخيص المبانى إذا لم يكن مبينا فى المشهر سند الملكية.
5- نموذج طلب بيع شقة أو وحدة من وحدات أى عقار.
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