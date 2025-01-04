شكرا لقرائتكم خبر عن علشان خدمتك.. مستندات هتحتاجها لتوثيق عقد بيع شقة بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

حددت مصلحة الشهر العقارى، الأوراق والمستندات المطلوب لشهر عقد بيع شقة أو وحدة من وحدات أى عقار، للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لدى الجهة المنفذة للطلب، بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى.

وتتضمن المستندات المطلوبة:

1- العقد المسجل سند الملكية أو سند ملكية مقبول وفق المادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقارى.

2- كشف رسمى جرد حالى.

3- اقرار أول تعامل صادر من المالك أو الملاك ببيان حصة كل وحدة فى الأرض والأجزاء المشتركة.

4- ترخيص المبانى إذا لم يكن مبينا فى المشهر سند الملكية.

5- نموذج طلب بيع شقة أو وحدة من وحدات أى عقار.