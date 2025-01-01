شكرا لقرائتكم خبر عن فواز الفواز رئيسا لمجلس إدارة «الكيميائية».. وعبيد الرشيد نائبا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.