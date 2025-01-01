شكرا لقرائتكم خبر عن فواز الفواز رئيسا لمجلس إدارة «الكيميائية».. وعبيد الرشيد نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة، تعيين فواز الفواز رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وعبيد الرشيد نائبا لرئيس المجلس.
وكانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 3 أكتوبر الماضي، وشهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي بدأت من تاريخ 01-01-2025م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 31-12-2027م.
وقرر المجلس، تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
ووافق المجلس: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وكانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 3 أكتوبر الماضي، وشهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي بدأت من تاريخ 01-01-2025م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 31-12-2027م.
وقرر المجلس، تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
ووافق المجلس: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.