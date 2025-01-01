شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: رجب من الأشهر الحُرم ولا فضل لصيامه أو قيام ليله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجَّه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عددًا من الرسائل التوجيهية الإثرائية لعموم المسلمين وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين بمناسبة حلول شهر رجب، مؤكدًا أن هذا الشهر يعد واحدًا من الأشهر الحُرم التي ذكرها الله في كتابه، ودعا فيها إلى عدم ظلم النفس.



وأشار إلى أن الله عز وجل عظَّم هذه الأشهر وجعل لها مكانة خاصة بين شهور السنة، مما يستوجب على المسلمين تعظيم ما عظَّمه الله من غير ابتداع أو إحداث في الدين.

كما حثَّ على تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله وحده، مشددًا على أن أعظم الظلم هو صرف العبادة لغير الله.



صيام شهر رجب



دعا السديس إلى الاقتداء بهدي النبي محمد ﷺ في العبادات قولًا وفعلًا، والتزام السُنّة النبوية في كل الأمور، مع التأكيد على أن ما يروَّج له من فضل خاص لصيام شهر رجب أو قيام ليله أو الاعتمار فيه لا يستند إلى نصوص صحيحة.



وحذَّر من التساهل في تعظيم حرمة هذا الشهر الحرام، مشيرًا إلى أن المعاصي فيه أعظم وزرًا، وخاصة في المسجد الحرام.

ودعا المسلمين إلى اغتنام هذا الشهر بالأعمال الصالحة التي تنفع في الدنيا والآخرة، بعيدًا عن البدع والممارسات التي تغضب الله.



واختتم السديس بتوجيه دعوة للمسلمين إلى التحلي بالسماحة والبشاشة والرحمة مع زائري الحرمين الشريفين، معتبرًا ذلك عنوانًا لتقدير الشهر الحرام واحترام قدسية المكان، بما يعكس الأخلاق الإسلامية الرفيعة.