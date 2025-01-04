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البابا فرانسيس يصف الوضع في قطاع غزة بالخطير جدا

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القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الخطير جدا".

وجدد البابا دعوته إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بدعم أميركي منذ أكثر من 14 شهرا.

جاء ذلك في رسالته لمناسبة عيد الميلاد، تحت عنوان: "لمدينة روما والعالم".

وقال البابا فرانسيس: أتوجّه بفكري إلى الجماعات المسيحية "ولا سيما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا"، وفق الموقع الإلكتروني للفاتيكان.

وتابع: "ليتوقف إطلاق النار وليتم إطلاق سراح الرهائن ومساعدة السكان الذين أنهكهم الجوع والحرب" في قطاع غزة.

المصدر : وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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