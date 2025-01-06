شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: إصابة 7 من ركاب حافلة فى عملية إطلاق النار قرب كدوميم والان مع تفاصيل الخبر

قال الإسعاف الإسرائيلي إن 7 من ركاب الحافلة أصيبوا بالرصاص في هجوم كدوميم أحدهم جروحه خطيرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن سقوط 3 قتلى و6 مصابين في عملية إطلاق النار قرب كدوميم شرق قلقيلية شمال الضفة.

وأفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تغلق حواجز ومداخل مدينة نابلس بالكامل.