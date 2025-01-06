شكرا لقرائتكم خبر عن "المصل واللقاح" يكشف حقيقة وجود علاج محدد لفيروس HMPV والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إن فيروس الميتانيمو البشرى HMPV لا يوجد له علاج محدد أو لقاح حاليا، والعلاج بيتركز على تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة مثل تناول مسكنات الألم وخوافض الحرارة وشرب سوائل بكميات كافية والراحة، ويمكن الوقاية عن طريق:

- غسل اليدين بانتظام بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

- تجنب لمس الوجه باليدين الغير مغسولتين

- البعد عن الناس اللي عندهم أعراض تنفسية

- تنظيف وتطهير الأسطح اللي بتلمس بشكل متكرر

وتابع: فى الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الفيروس التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب رئوي خصوصا فى الأطفال وكبار السن زى فيروس الأنفلونزا.

وأضاف: ينتقل الفيروس ينتقل من خلال رذاذ الكحة والعطس من شخص مصاب وعن طريق الاتصال الشخصي المباشر مثل المصافحة ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس وبعدها لمس الفم الأنف أو العينين.

وقال إن فيروس الميتانيمو البشرى هو فيروس يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وتم اكتشافة لأول مرة سنة 2001، وهو منتشر في العالم كله خاصة في الشتاء والربيع.