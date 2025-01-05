الاحتلال يتوغل في بلدة بيت ليف جنوب لبنان ويفتش منازل

القاهرة - كتب محمد نسيم - توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 2 يناير 2024، في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، للمرة الأولى منذ بدء العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "دوريات معادية توغلت في بلدة بيت ليف، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، وفتش جنودها المنازل الواقعة لجهة بلدتي راميا والقوزح".

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال لم يسبق أن توغل في هذه البلدة خلال عمليات التوغل البري، التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان عن ارتقاء 4 آلاف و63 شهيدا، و16 ألفًا و663 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

المصدر : وكالات