أميركا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية.

وذكر التقرير أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ وتشمل قذائف مدفعية وصواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات المسيرة.

وقال أكسيوس نقلاً عن مسؤول أميركي: "أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها".

وذكر الموقع أن الحزمة تشمل أيضا قنابل ورؤوساً حربية صغيرة القطر.

فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً في غزة . ومن المقرر أن يترك الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

المصدر : وكالات