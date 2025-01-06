شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 06 يناير 2025 11:37 ص
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن سقوط 3 قتلى و6 مصابين في عملية إطلاق النار قرب كدوميم شرق قلقيلية.
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنصل إلى منفذي عملية إطلاق النار وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم دون استثناء.
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