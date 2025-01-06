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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 06 يناير 2025 11:37 ص

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن سقوط 3 قتلى و6 مصابين في عملية إطلاق النار قرب كدوميم شرق قلقيلية.

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنصل إلى منفذي عملية إطلاق النار وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم دون استثناء.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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