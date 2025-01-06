شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن سقوط 3 قتلى و6 مصابين في عملية إطلاق النار قرب كدوميم شرق قلقيلية.

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنصل إلى منفذي عملية إطلاق النار وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم دون استثناء.