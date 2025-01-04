ترامب يوجّه رسالة تهديد جديدة لـ "حماس"

القاهرة - كتب محمد نسيم - هدّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، 01 كانون الثاني، 2025، حركة حماس مجددًا، ودعاها للإفراج القريب عن الأسرى المحتجزين لديها في قطاع غزة ، قبل توليه منصبه في 20 يناير الجاري.

وأشار ترامب، الذي أقام الليلة حفل رأس السنة في قصره، إلى المفاوضات حول صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس، وقال إن الرهائن يجب أن "يطلق سراحهم قريبا".

ونوّه ترامب إلى تصريحاته الأخيرة بأن "سيكون هناك جحيم" إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى قبل توليه منصبه، حيث أضاف: "سنرى ما سيحدث. يجب عليهم إطلاق سراح المختطفين قريبا".

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في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس طلبت هدنة لمدة أسبوع لإعداد قائمة الأسرى الأحياء المطلوبين من قبل إسرائيل.

وفقاً لمقترح حماس، سيتم تسليم القائمة في اليوم الرابع من الهدنة، لكن لن يتم إطلاق سراح أي محتجز خلال هذا الأسبوع.

حماس عرضت إطلاق سراح 22 محتجزاً أحياء و12 جثة في المرحلة الأولى من الصفقة، لكنها ترفض الإفراج عن 12 رهينة أخرى مدرجة في القائمة.

المصدر : وكالات