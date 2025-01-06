شكرا لقرائتكم خبر عن تقترب من الصفر.. أبرد المناطق وأقل المحافظات تسجيلا لدرجات الحرارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أقل درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم الإثنين 6-1-2025.

ووفقا للنشرة اليومية الخاصة بـ درجات الحرارة تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 11 درجة، وسانت كاترين تصل درجات الحرارة فيها لـ 2 درجة، وفى شمال الصعيد تصل درجات الحرارة الصغرى لـ 8 درجات.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:-

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 العظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 06 والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 05 والعظمى 21 درجة.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 15 درجة.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 08 والعظمى 16 درجة.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 19 درجة.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 05 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 21 درجة.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 23 درجة.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

ويسود، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ومن المتوقع اليوم اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.