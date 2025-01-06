شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

قررت هيئة ميناء العريش البحري غلق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن اليوم، نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

جاء القرار بعد ارتفاع سرعة الرياح بشكل ملحوظ وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط، وحرصًا على سلامة السفن والملاحة، تم اتخاذ هذا الإجراء الوقائي .

وتشهد محافظة شمال سيناء في الوقت الحالي حالة من التقلبات الجوية، حيث تسود الرياح المتوسطة المصحوبة بارتفاع الأمواج، ما يؤثر على حركة السفن والأنشطة البحرية بشكل عام. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الأجواء على سواحل البحر المتوسط لعدة ساعات، ما يفرض الحاجة لاتخاذ تدابير احترازية في مختلف القطاعات المتأثرة.

واعلنت محافظة شمال سيناء أن الأجهزة المعنية على استعداد تام لمتابعة تطورات الأحوال الجوية في المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

يُذكر أن محافظة شمال سيناء كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل خطة متكاملة للتعامل مع التغيرات المناخية، تضمنت تجهيز فرق العمل والمعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول. وتتابع المحافظة الوضع عن كثب من خلال تقارير دورية تصدرها غرف العمليات، لضمان اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة لتعزيز مستوى الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على سلامة المواطنين، مع التأكيد على أن جميع الجهات المعنية تعمل بشكل منسق لتقديم أفضل الخدمات في ظل هذه الظروف.