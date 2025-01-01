شكرا لقرائتكم خبر عن 0.6 % ارتفاعا في مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية، أن المؤشر العام للسوق الرئيسية أغلق في نهاية 2024 عند مستوى 12,036.50 نقطة مقارنة مع 11,967.39 نقطة كما في نهـاية عـام 2023م، مرتفعاً 69.11 نقطة أي بنسبة 0.58%.

ووفقا لتقرير الإحصاء السنوي الصادر عن تداول، حقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام 2024 في يوم 21 مارس حيث أغلق عند مستوى 12,835.65 نقطة. القيمة السوقية للأسهم بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2024م، 10,200.24 مليار ريال أي ما يعادل (2,720.06 مليار دولار) وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 9.41% مقارنة مع نهاية العام السابق.

وبحسب تداول بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2024م، نـحو 1,862.33 مليار ريال أي ما يعادل (496.62 مليار دولار)، مقابل 1,333.12 مليار ريال (355.50 مليار دولار) للعام السابق بارتفاع بلغت نسبته 39.70%.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2024م، 128.57مليون صفقة مقابل 94.02 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 36.76%.

أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال عام 2024م، فقد بلغ 99.66 مليار سـهم مقابل 82.60 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 20.65%.

وبلغ عدد أيام التداول خلال عام 2024م، 250 يوماً مقابل 249 يوماً خلال 2023م.