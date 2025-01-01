شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أولى أيام العام الجديد. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء، في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء. عيار 21 واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، في مصر، عند: 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب واستقر سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الأربعاء، في مصر، عند: 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.