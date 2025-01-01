شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أولى أيام العام الجديد.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء، في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.
عيار 21واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، في مصر، عند: 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.
أسعار الذهبواستقر سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الأربعاء، في مصر، عند: 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.