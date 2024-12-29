شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى لاشين أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 06:45 م

عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا له، اليوم، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة العديد من الملفات.

واتخذ المجلس عدة قرارات من بينها إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم ونقلها للبث على موجات الإذاعات الأخرى، وتكليف أسامة كمال – عضو مجلس إدارة الهيئة بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.

كما قرر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام تكليف مجدي لاشين – الرئيس السابق للتليفزيون المصري - بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقـصـى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.