شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تنفي ضلوعها في اختراق إلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت بكين الاتهامات الأمريكية بأن شركة خاصة تدعمها الدولة الصينية كانت وراء اختراق إلكتروني لوزارة الخزانة، قائلة إنها "لا أساس لها".

ونفت الصين تلك الاتهامات، وقالت وزارة الخارجية إن بكين "عارضت دائمًا كل أشكال القرصنة الإلكترونية، لكننا نعارض أيضًا نشر معلومات كاذبة ضد الصين لأغراض سياسية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: "أوضحنا موقفنا بشكل متكرر بشأن اتهامات مماثلة لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة".

كشف بيانات سرية

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الاثنين في رسالة موجهة إلى الكونجرس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع ديسمبر الماضي، لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.



وطال الهجوم بحسب الرسالة، محطات عمل ووثائق غير سرية في الوزارة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها "بيوند تراست"، ونفذت الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليًا من الصين".

اتصلت وزارة الخزانة بوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بعدما نبهتها "بيوند تراست" إلى الخرق، وتواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون لتحديد تأثيره.