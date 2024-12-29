شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى يعلن وفاة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان سامح الصريطي عن وفاة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى فى ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء".



منشور سامح الصريطي



وكان آخر أعمال الفنان سامح الصريطي هو مسلسل جميلة، وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل



وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.