شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الجوي والمدفعي المكثف اليوم، على مناطق متفرقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إلى 8 شهداء وعشرات الإصابات، بينهم أطفال ونساء.

وفي شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال مساء اليوم محيط مستشفى العودة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، بالإضافة إلى عمليات نسف واسعة للمنازل والمنشآت الفلسطينية. قطاع غزة وفي ذات السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة رضيع في القطاع، اليوم الأحد، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الخامس، الذي يلاقي حتفه من البرد خلال أقل أسبوع.