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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين ثاني أكبر حديقة في جدة بتكلفة 19.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، مشروع تطوير حدائق السجى بحي الشرفية، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وعدد من قيادات الأمانة.
وتجول سموه في مرافق الحديقة، واستمع سموه إلى شرح عن الحديقة التي تعد ثاني أكبر حديقة على مستوى المحافظة، وتمتد على مساحة تتجاوز 60 ألف متراً مربعاً وبتكلفة 19.8 مليون ريال.
وتسعى الأمانة إلى تعزيز مبادراتها التطورية لأنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، إذ تسعى الأمانة إلى تعزيز مبادراتها التطورية لأنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
ويهدف مشروع التطوير إلى الاستفادة من موقع ومركزية حديقة السجى والحدائق المحيطة بها والمتمثلة في حديقة النزهة (شرقا) وحديقة رياض الأطفال (غربا)، والربط فيما بينها لإنشاء وتكوين حديقة واحدة مركزية تسمى بـ حدائق السجى.
وتحوي عدة ألعاب حركية متنوعة ومناسبة للفئات العمرية المختلفة، ومسار رياضي مخصص للمشاة وللدراجات الهوائية يحيط بكامل الحديقة، بطول يتجاوز الـ 1000 متر.
بالإضافة إلى مناطق استثمارية مطلة على شوارع رئيسة، بمساحة 2٫240م2، وتتوزع في أرجاء الحديقة أكثر من 13،500 شجرة وشجيرة، بالإضافة لـ 170 كرسيًا وعدد 54 موقفًا للدرجات، والتي تشكل عناصر جذب، وتساهم في توفير وسائل الراحة والمتعة والبهجة للزائرين.
وذلك لخلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات واسعة، كما يسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.
وتجول سموه في مرافق الحديقة، واستمع سموه إلى شرح عن الحديقة التي تعد ثاني أكبر حديقة على مستوى المحافظة، وتمتد على مساحة تتجاوز 60 ألف متراً مربعاً وبتكلفة 19.8 مليون ريال.
ثاني أكبر حديقة في جدةوتأتي الحديقة ضمن "مشروع بهجة " الوطني الذي يهدف إلى خلق بيئة حضرية مثالية للسكان من خلال إنشاء حدائق تعزز لأسلوب حياة صحي، وفق أفضل المعايير التصميمية التي تليق بتطلعات المواطنين والمقيمين.
وتسعى الأمانة إلى تعزيز مبادراتها التطورية لأنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، إذ تسعى الأمانة إلى تعزيز مبادراتها التطورية لأنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
ويهدف مشروع التطوير إلى الاستفادة من موقع ومركزية حديقة السجى والحدائق المحيطة بها والمتمثلة في حديقة النزهة (شرقا) وحديقة رياض الأطفال (غربا)، والربط فيما بينها لإنشاء وتكوين حديقة واحدة مركزية تسمى بـ حدائق السجى.
الحدائق في السعوديةوبينت الأمانة أن الحديقة تضم مسطحات خضراء بمساحة 20٫000م2 موزعة على 7 مناطق رئيسة، ومنطقة لعب أطفال مظللة تتوسط الحديقة تقدر مساحتها بـ 2٫200م2.
وتحوي عدة ألعاب حركية متنوعة ومناسبة للفئات العمرية المختلفة، ومسار رياضي مخصص للمشاة وللدراجات الهوائية يحيط بكامل الحديقة، بطول يتجاوز الـ 1000 متر.
بالإضافة إلى مناطق استثمارية مطلة على شوارع رئيسة، بمساحة 2٫240م2، وتتوزع في أرجاء الحديقة أكثر من 13،500 شجرة وشجيرة، بالإضافة لـ 170 كرسيًا وعدد 54 موقفًا للدرجات، والتي تشكل عناصر جذب، وتساهم في توفير وسائل الراحة والمتعة والبهجة للزائرين.
مشروع بهجةويستهدف مشروع بهجة تعظيم الاستفادة من المساحات المفتوحة عبر تحويلها إلى مناطق نشطة تركز على تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمستثمرين وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة.
وذلك لخلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات واسعة، كما يسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.