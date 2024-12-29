شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين ثاني أكبر حديقة في جدة بتكلفة 19.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام