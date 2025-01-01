السعودية | “السعودية أم الكل”.. صحفي سوري يوجه رسالة شكر للمملكة قيادة وشعبا لدعمها اللامحدود للسوريين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “السعودية أم الكل”.. صحفي سوري يوجه رسالة شكر للمملكة قيادة وشعبا لدعمها اللامحدود للسوريين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وجه الصحفي السوري جميل الحسن رسالة شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية على إطلاقها جسرًا جويًا يتضمن مساعدات غذائية وإنسانية لدعم الشعب السوري.

ووصف الحسن المملكة بأنها “أم الكل”، مشيرًا إلى أن خيرها امتد إلى معظم دول العالم، ولم يتوقف عن دعم المحتاجين في مختلف الأزمات.

وأكد الحسن أن المملكة العربية السعودية دعمت الشعب السوري منذ سنوات طويلة، خاصة خلال فترة معيشته في المخيمات، واستمرت في تقديم المساعدات بشتى أنواعها حتى اليوم.

وخص بالشكر الشعب السعودي والقيادة السعودية، بالإضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي وصفه بأنه رمز العطاء والمساندة الإنسانية المتكاملة.

وأضاف الحسن أن المساعدات السعودية المقدمة تشمل الغذاء والدعم اللوجستي بكافة أشكاله، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرًا جويًا إغاثيًا يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري المتضرر من الأزمات المتعاقبة.

ويتضمن الجسر شحنات ضخمة من المواد الغذائية، والاحتياجات الأساسية، والمستلزمات الطبية، التي يتم توزيعها في الخليج 365 الأكثر تضررًا.

ويأتي هذا في إطار الجهود السعودية المستمرة لدعم الشعوب المتضررة حول العالم، وتعزيز مبادئ التضامن الإنساني.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد نفذ مئات المشاريع الإغاثية في سوريا على مدار السنوات الماضية، شملت تأمين المأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والمساعدات الغذائية، ما جعله شريكًا رئيسيًا في تخفيف معاناة الشعب السوري.

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