تكنولوجيا: OneXPlayer G1: تاريخ الإصدار الرسمي لمنافس GPD Win Mini أصبح الآن واضحًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة One-Netbook مؤخرًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بجهاز OneXPlayer G1، وذلك بعد إطلاق جهاز OneXPlayer X1 Pro الذي يأتي بمعالج AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتشويق لجهاز OneXSugar الذي يتم تطويره بالتعاون مع Sugar Cubes. بينما يعد OneXSugar جهازًا محمولًا يعمل بنظام اندرويد، فإن OneXPlayer G1 يستخدم نفس معالج Ryzen AI 9 HX 370 APU الموجود في جهاز OneXPlayer X1 Pro.

وفيما يتعلق بمواصفات جهاز OneXPlayer G1، أكدت One-Netbook أنه سيشحن مع العديد من الميزات المميزة داخل هيكله الذي يزن 900 جرام، وتشمل هذه الميزات:

شاشة IPS مقاس 8.8 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 144 هرتز.

ذاكرة عشوائية LPDDR5X-7500.

بطارية بسعة 14,283 مللي أمبير.

منافذ OcuLink و USB4 مزدوجة.

اتصال بلوتوث 5.2 وواي فاي 6E.

علاوةً على ذلك، يتضمن الجهاز لوحة مفاتيح قابلة للفصل تخفي وحدة تحكم ولوحة مفاتيح ثانوية صغيرة تعمل باللمس. بشكل عام، يعتمد OneXPlayer G1 على نفس عامل الشكل المستخدم في جهاز GPD Win Mini، لكنه يقارب في الحجم جهاز Lenovo Legion Go، باستثناء وحدات التحكم القابلة للفصل.

بالنسبة لتاريخ الإصدار، أكدت One-Netbook أن جهاز OneXPlayer G1 سيصدر في غضون أسبوع تقريبًا، على الرغم من أن جهاز OneXPlayer X1 Pro قد تم إطلاقه مؤخرًا عالميًا.

بشكل دقيق، أبلغت الشركة أن جهاز OneXPlayer G1 سيكون متاحًا في 9 يناير عبر منصة Indiegogo، وليس من خلال متجر OneXPlayer الرسمي. ولا يزال السعر غير معروف في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تفاصيل عروض إطلاق أو مجموعات الذاكرة المرتبطة به.

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