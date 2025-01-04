شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة Apple Watch Series 4 تنضم الآن لقائمة الأجهزة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة Apple الآن بتحديث قائمتها بالمنتجات القديمة والقديمة، وانضمت Apple Watch Series 4 الشهيرة إلى هذه القائمة، إلى جانب أحدث أجهزة Mac التي تعمل بمعالج Intel ، واعتبارًا من الآن، تعتبر جميع إصدارات Apple Watch Series 4 "قديمة" في جميع أنحاء العالم ، وهذا يعني الإصدارات المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ بمقاسات 40 مم و44 مم.

وتم طرح Apple Watch Series 4 فى سبتمبر 2018، وهي ساعة أيقونية للغاية بسبب إعادة التصميم الرئيسية التي قدمتها: شاشة أكبر، وحواف أنحف، وزوايا أكثر استدارة.

وتعتبر Apple المنتجات "عتيقة" عندما تكون خارج التوزيع لأكثر من خمس سنوات، وعندما لا يكون المنتج فى التوزيع لأكثر من سبع سنوات، يصبح أيضًا قديمًا.

ولا تزال المنتجات القديمة مؤهلة للإصلاح إذا كانت الأجزاء متوفرة، ومع ذلك، لا تكون المنتجات القديمة مؤهلة للإصلاح، ولم تحصل Apple Watch Series 4 على watchOS هذا العام، وكان آخر تحديث رئيسي لها هو watchOS 10.

كما تمت إضافة MacBook Pro مقاس 15 بوصة لعام 2019 إلى قائمة المنتجات القديمة ، وكان هذا الطراز هو آخر MacBook Pro مقاس 15 بوصة أصدرته Apple.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانه تشغيل أحدث إصدار من macOS، على عكس Series 4.

وفى يوليو من العام الماضي، تمت إضافة iPhone X و OG AirPods و OG HomePod إلى قائمة المنتجات القديمة ، و من بين أجهزة iPhone، المنتجات القديمة حاليًا هي iPhone 6s والإصدارات الأقدم، وهذا يعني عمومًا أنه قد لا تتمكن من إصلاحها ، ولا يمكن لمقدمي الخدمة طلب قطع غيار للمنتجات القديمة.

وترغب شركة Apple أن يكون الناس على دراية بالهواتف والأجهزة القابلة للارتداء، وحتى أجهزة Mac، التي يمكن إصلاحها لسنوات قادمة، لذا، يبدو أنه إذا كنت تستخدم Apple Watch Series 4 حاليًا، فقد يكون من المقرر أن تحصل على ترقية قريبًا.